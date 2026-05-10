قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية
محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم
عالم بالأوقاف: الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة
أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا
الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا
أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب
غدا.. أمين عام الناتو يعقد لقاءات تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الحلف في السويد
هل يجوز التيمم لكل صلاة للمريض؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى: أبو العينين عزز حضور مصر الدولي في قمة برلمانات المتوسط.. ويبحث دعم السياحة ومكافحة الإرهاب
أبو العينين يدعو لإصلاح النظام الدولي.. ويحذر: العالم ينزلق إلى منطق القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات

جبل عرفات
جبل عرفات
أ ش أ

أكد الدكتور رضا الديب رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة، أن هناك تنسيق كامل وممتد على مدار الـ 24 ساعة مع بعثة القرعة التابعة لوزارة الداخلية؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين.

وقال الديب، اليوم الأحد ، إن البعثتين تعملان على مدار الساعة على تبادل المعلومات بشكل فوري حول مواعيد وصول الأفواج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتجهيز الأطقم الطبية مسبقًا لاستقبالهم وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والوقائية لهم بالحافلات، قبل تسكينهم بمقار الإقامة، والتي تتضمن سبل الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وطرق أداء المناسك بشكل صحي وآمن.

وأوضح أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مستقرة تمامًا، مطمئنًا الجميع على سلامتهم وخلوهم من أي أمراض معدية أو إصابات ناجمة عن حوادث لا قدر الله، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم التعامل معها داخل العيادات تقتصر على أعراض بسيطة وطبيعية ناتجة عن السفر وتغير المناخ.

وأشار الديب، إلى أن بعثة القرعة التابعة لوزارة الداخلية، قامت بتوفير أماكن العيادات بفنادق إقامة حجاج القرعة، فيما قامت البعثة الطبية بتجهيز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، لتقديم خدمات صحية فورية للحجاج منذ لحظة وصولهم، وحتى مغادرتهم بسلامة الله، بالإضافة إلى وجود سيارات إسعاف مجهزة، تعمل بشكل مستمر لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المتعاقد معها داخل المملكة العربية السعودية.

ووجه رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة للحجاج، في مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل التي يتم توفيرها بانتظام، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتفادي أي إجهاد أو مضاعفات صحية خلال أداء مناسك الحج.

رئيس البعثة الطبية بعثة القرعة أفضل الخدمات تبادل المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

هدى المفتي ورحمة احمد

هدى المفتي لـ رحمة أحمد: كل سنة وأنتي طيبة يا ألذ وأشطر واحدة

محمد ممدوح ومعتز التوني

يا حبوب القلب.. معتز التوني يهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد