هل يستهدف حزب الله؟.. رئيس الوزراء اللبناني يأمر بتطهير العاصمة من السلاح غير الشرعي

أصدر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تعليمات لقوات الأمن بتطهير العاصمة من أسلحة غير حكومية، في خطوة يُرجّح أنها تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.

يأتي البيان، الذي نُشر على موقع X من الرئاسة اللبنانية، بعد يوم من شنّ إسرائيل أعنف هجوم لها على العاصمة اللبنانية منذ عقود.

وتُعدّ الهجمات على بيروت جزءًا مما وصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أكبر موجة غارات جوية في لبنان منذ بدء حملته، حيث قصف أكثر من 100 هدف - قال إنها مواقع تابعة لحزب الله - في غضون 10 دقائق.

وجعلت إسرائيل نزع سلاح حزب الله "أولوية قصوى" في حربها ضده، والتي تصاعدت حدّتها في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران. ويُذكر أن حزب الله، الذي يُعدّ قوة سياسية وعسكرية نافذة في لبنان، لطالما قاوم هذه التحركات.

تشير تصريحات سلام إلى تصعيد جهود الحكومة لحلّ الجناح المسلح لحزب الله، وربما تكون محاولةً لإبعاد العاصمة عن مرمى نيران إسرائيل بعد الضربات المدمرة التي شُنّت يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة اللبنانية حظرت سابقًا أنشطة حزب الله المسلحة واتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون الحزب بجرّ البلاد إلى الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن شنّ أول هجوم له على إسرائيل منذ أكثر من عام.

لكنّ نضال حزب الله استمرّ دون هوادة. فعلى مدى أكثر من شهر، يخوض الحزب اشتباكات عنيفة مع إسرائيل، بما في ذلك إطلاق النار على بلدات ومدن إسرائيلية، ويخوض أيضًا هجومًا بريًا إسرائيليًا في جنوب لبنان.