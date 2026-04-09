اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان
الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل
مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره
الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص
مدبولي: بعد انتهاء الحرب سنستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
مدبولي: نهج اقتصادي تدريجي لتخفيف الأعباء وغلق المحال 11 مساءً بدءًا من الجمعة
مدبولي : لا استقرار بالحروب .. ومصر تقود جهودًا مكثفة لوقف نزيف الصراعات
بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. رفض التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالات
هل يستهدف حزب الله؟.. رئيس الوزراء اللبناني يأمر بتطهير العاصمة من السلاح غير الشرعي
صدمة في ليفربول .. استبعاد محمد صلاح يثير الجدل أمام باريس سان جيرمان
وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية فريدة من نوعها ولدينا مصانع إسالة للغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. رفض التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالات

حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات التي يسمح بها القانون بالتصالح في مخالفات البناء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي  مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.

 

وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي لا يُمكن التصالح بشأنها:

حالات يجوز فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

بالصور

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد