محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي أملاك الدولة والتصالح والتراخيص في مركز العياط

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءاته الدورية مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس مركز ومدينة العياط ونوابه لمناقشة عدد من الملفات الحيوية وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمود شنب رئيس مركز العياط .

تابع الأنصاري ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدًا أهمية تكثيف العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين مع الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء والذي بلغ نسب الإنجاز به الي 97% حيث تم البت في 12 الف و428 طلب موجها بتذليل أي معوقات تواجه المواطنين والتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

كما أكد المحافظ على أهمية ضبط منظومة التراخيص وعدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتصدي لكافة أشكال التعديات في المهد.

وفي هذا الإطار كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط برصد احتياجات المواطنين من مشروعات التطوير ومراعاتها عند إعداد وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، بما يضمن توجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين الفعلية.

وفيما يخص قطاع النظافة وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتكثيف حملات رفع المخلفات والتراكمات مع المتابعة اليومية لمنظومة العمل.