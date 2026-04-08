محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم ويوجه بتكثيف أعمال الرقابة وتمشيط الأسواق

هنّأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعضاء المجلس التنفيذي ومواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار على وطننا العزيز مصر.

وحرص محافظ الجيزة على تقديم الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية لنجاح كل منها في أداء دورها خلال فترة الاضطرابات الجوية التي شهدتها قطاعات المحافظة خلال الأسابيع الماضية وسرعة التعامل مع تداعياتها واحتوائها.

وكإجراء استباقي للسيطرة على مشكلات مياه الشرب قبل بدء فصل الصيف وجّه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة حصر النقاط الساخنة بالأحياء والمراكز والمدن التي تعاني من انخفاض أو انقطاع مياه الشرب خلال أشهر الصيف مشيرًا إلى عزمه عقد لقاء مع مسؤولي الشركة لبحث الحلول المقترحة للسيطرة على تلك الحالات وتخفيف حدة تأثر المواطنين بها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي الأجهزة الأمنية ومديرية التموين لتوجيه حملات دورية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وتابع المحافظ جهود الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات مؤكدًا ضرورة القضاء على كافة الممارسات السلبية التي تؤثر على حالة النظافة ورفع كفاءة المنظومة من سيارات ومعدات لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

ونوّه المحافظ بأنه سيعقد لقاءً دوريًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث نسب التنفيذ بملفات العمل وأي مشكلات أو شكاوى متكررة من المواطنين بنطاق كل منهم وسرعة التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها.