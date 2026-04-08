محافظ الجيزة يكرم عمال النظافة والسائقين تقديرًا لدورهم في التعامل مع موجة الأمطار

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في لفتة إنسانية تعكس التقدير العميق لجهود العاملين بمحافظة الجيزة، عددًا من عمال النظافة وسائقي الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمنطقة الصناعية والاستثمارية بالإضافة إلى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقديرًا لدورهم الكبير في التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي وما بذلوه من جهد في رفع تجمعات المياه وآثار الأمطار من الشوارع والميادين للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة الحركة المرورية.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي قام به عمال النظافة وسائقي المعدات مؤكداً إلى أن جهودهم أسهمت بشكل مباشر في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والانتماء لدى العاملين بالمحافظة مؤكدًا أن كل جهد يقوم بها هؤلاء العمال تمثل نموذجًا للتفاني والإخلاص في العمل مؤكداً على أهمية تقدير كل من يساهم في خدمة المواطنين.



وأوضح الدكتور الأنصاري أن المحافظة ستستمر في تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة العاملين بها مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ خاصة في ظل التغيرات المناخية .



كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود التدريبية للعاملين وتزويدهم بالمعدات الحديثة لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين مؤكدًا أن تكريم العاملين يأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز روح المبادرة والتقدير لكل من يسهم في خدمة المجتمع.



حضر التكريم إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.