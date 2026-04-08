شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن وقف إطلاق النار الأخير يمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، ويمهد الطريق أمام حلول سياسية شاملة تحد من آثار النزاع على الدول والشعوب.

وأوضحت شاهين أن نجاح التهدئة لا يتحقق إلا عبر جهود دبلوماسية جادة، مشيرة إلى أن تحرك مصر منذ بداية الأزمة لعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر ووقف التصعيد، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشددت عضو مجلس النواب على أن مشاركة مصر الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية الأخيرة كانت حاسمة في الوصول إلى وقف إطلاق النار، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تضع حماية الأمن القومي العربي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية.

وأكدت شاهين أن الدولة المصرية ستواصل دعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق حل سياسي عادل يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة ويلات الحروب، مضيفة أن احترام سيادة الدول والشعوب هو أساس أي مسار سلام دائم.