محافظ الجيزة لموظفي المراكز التكنولوجيا: تأخر طلبات المواطنين غير مقبول

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي العمرانية لمتابعة انتظام تواجد الموظفين وسير العمل داخل المركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، إلى جانب عدد من الخدمات والمعاملات الأخرى.

وأكد المحافظ أهمية تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به تلك المراكز في تسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، فضلًا عن سرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

وشدد محافظ الجيزة على أنه غير مقبول تأخر أو تعطيل طلبات المواطنين، مؤكدًا ضرورة سرعة فحص الطلبات المقدمة والرد عليها في التوقيتات المحددة بما يضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى طلبات عدد من المواطنين المترددين على المركز، موجّهًا بسرعة إنجاز معاملاتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لضمان رضاهم وتيسير خدماتهم.