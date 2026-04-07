تعليم الجيزة: تحويل معلم للتحقيق وإلغاء تكليف مدير مدرسة

قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية موسعة شملت إدارات أوسيم، ومنشأة القناطر، والوراق التعليمية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تقوم على مبدأ التقدير للمجتهد والمحاسبة للمقصر، في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لفرض الانضباط وتحسين الأداء داخل المدارس.

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولته بزيارة مدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسي، حيث شهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية التي تناولت ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيدا بالمستوى المتميز والانضباط داخل المدرسة، وموجها الشكر لإدارة المدرسة على حسن التنظيم.

كما تفقد عطية، مدرسة الإبعادية للتعليم الأساسي، ووجّه بإحالة أحد المعلمين للتحقيق بسبب عدم الالتزام بالانضباط أثناء الطابور، مؤكدًا أن المعلم هو القدوة الأولى داخل المدرسة.

وشملت الجولة أيضا مدرسة صيدا الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، حيث تابع تقييم عدد من الطلاب من حفظة القرآن الكريم، وأشاد بمستواهم، بالإضافة إلى زيارة مدرسة صيدا الابتدائية، حيث تم تكريم مدير المدرسة تقديرا لارتفاع نسب الحضور ومستوى النظافة.

وفي منشأة القناطر، شملت الجولة مدارس المروة للتعليم الأساسي، ونكلا الإعدادية المشتركة، ونكلا الثانوية المشتركة، حيث أشاد عطية بارتفاع نسب الحضور والانضباط، موجهًا الشكر للعاملين على جهودهم في النظافة والتشجير.

كما قرر وكيل تعليم الجيزة، تكريم عدد من مديري المدارس المتميزة، بعد التأكد من تطابق الأداء الفعلي مع التقييمات، في تأكيد على أن المعيار الحقيقي هو ما يتحقق على أرض الواقع.

واختتم عطية جولته بزيارة مجمع مدارس عزبة الخلايفة، الذي يضم عددا من المدارس، حيث شدد على أهمية تكثيف الإشراف اليومي، ومتابعة الحضور، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، إلى جانب الاهتمام بالنظافة وأعمال الصيانة.

كما تفقد مدرسة السلام الابتدائية، واطلع على أعمال الصيانة، موجهًا بسرعة الانتهاء منها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان الجودة.

وفي خطوة حاسمة، قرر عطية إلغاء تكليف مدير إحدى المدارس بإدارة الوراق، لعدم الالتزام بالتعليمات، تأكيدا على تطبيق مبدأ المحاسبة دون استثناء.

وأخيتتمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانها، بأن الجولات الميدانية مستمرة لضمان تنفيذ التعليمات بدقة، وتحقيق بيئة تعليمية منضبطة وآمنة.