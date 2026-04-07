البحرين: مصداقية مجلس الأمن على المحك بعد فشل اعتماد مشروع قرار تأمين هرمز

أعربت البحرين اليوم / الثلاثاء / عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار المتعلق بتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن رفض النص يقوض مصداقية المجلس ويبعث برسالة سلبية بشأن قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التهديدات التي تطال الممرات البحرية الدولية.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمة عقب التصويت فى جلسة لمجلس الامن الدولى على مشروع قرار بشأن الملاحة بمضيق هرمز، إن عدم اعتماد القرار "يرسل إشارة خاطئة إلى العالم مفادها أن التهديدات التي تستهدف الممرات المائية الدولية يمكن أن تمر دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة".

وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية أساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن مشروع القرار كان يهدف إلى اتخاذ خطوة عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

ودعا الزياني إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بدلاً من شن هجمات تستهدف دول الجوار أو تهدد حركة الملاحة، مؤكداً أهمية احترام قواعد حرية العبور وضمان استقرار الإمدادات التجارية والطاقة.

وكان مجلس الأمن قد أخفق في اعتماد مشروع القرار بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو)، رغم حصوله على تأييد غالبية أعضاء المجلس، في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن كيفية التعامل مع تداعيات التصعيد في المنطقة.