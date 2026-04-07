تحالف ناري يلوح في الأفق.. باكستان تتعهد بالاصطفاف خلف السعودية إذا انفجر النزاع

أفاد مسؤول أمني باكستاني، بحسب ما نقلته رويترز يوم الثلاثاء، بأن إسلام أباد ستقف إلى جانب السعودية استناداً إلى اتفاقية الدفاع بين البلدين إذا شهد الشرق الأوسط مزيداً من التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، كانت باكستان قد أدانت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت طاقة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

واعتبرت إسلام أباد أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، كما تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت باكستان مجدداً التزامها بدعم أمن السعودية بشكل ثابت.