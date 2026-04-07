شعلة نشاط لا تهدأ .. جولات ميدانية واسعة لـ محافظ الجيزة لتحقيق رضا المواطن | صور

يواصل محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري نشاطه الميداني المكثف، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

ويعكس هذا الحضور المستمر في الشارع نهجا واضحا يقوم على المتابعة المباشرة والتفاعل الفوري مع المشكلات على أرض الواقع.

وخلال الفترة الأخيرة، أجرى المحافظ أكثر من 15 جولة ميدانية مفاجئة، شملت عددا من الأحياء والمراكز، من بينها إمبابة، والوراق، والبدرشين، والعياط، وأكتوبر.

وحرص خلال هذه الجولات على تفقد حالة النظافة، ومتابعة أعمال تطوير الطرق، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مراجعة الانضباط داخل المصالح الحكومية.

وأكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، خلال جولاته أن الهدف الأساسي هو رصد أي قصور في الأداء والعمل على معالجته بشكل فوري، مشددا على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي.

كما التقى الأنصاري، بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، موجها بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن. وقد أسفرت هذه الجولات عن اتخاذ عدة قرارات فورية، من بينها رفع الإشغالات، وتحسين كفاءة الإنارة، وتسريع وتيرة بعض مشروعات البنية التحتية.

ويؤكد هذا التحرك النشط أن محافظة الجيزة تسير بخطى جادة نحو تعزيز التواصل مع المواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لمشكلاتهم، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.