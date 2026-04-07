مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار دولي لتأمين الملاحة بمضيق هرمز بعد فيتو صيني

فشل مجلس الأمن، في اعتماد مشروع قرار دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد فيتو صيني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وكشفت مصادر مطلعة عن تصاعد الضغوط العسكرية على إيران، عبر تنفيذ ضربات مكثفة تستهدف مواقع حيوية داخل البلاد، في محاولة لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق، حيث ترفض طهران حتى الآن الاستجابة للمطالب الدولية والأميركية بفتح المضيق، معتبرة إياه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة خصومها.

وبحسب تقارير، فإن الولايات المتحدة لوّحت بخيارات عسكرية واسعة، تشمل استهداف البنية التحتية الحيوية مثل محطات الكهرباء والجسور، في حال استمرار إغلاق المضيق، في خطوة تهدف إلى شل القدرات الإيرانية ودفعها للرضوخ.