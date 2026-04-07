قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان يؤكد مواصلة الحكومة العمل مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب
العربية للتصنيع تعتزم فتح مجالات جديدة للصناعات الدفاعية مع الكونغو
مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار دولي لتأمين الملاحة بمضيق هرمز بعد فيتو صيني
بينها بنها الحر.. الوزير: منظومة النقل الذكي تضم في المرحلة العاجلة 7 طرق على الشبكة القومية
يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير
وزير الأوقاف: مصر وأوزبكستان تربطهما علاقات تاريخية ونرحب بتعزيز التعاون
الفيفا يعلن أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026
الدفع بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء.. دفاع سارة خليفة يطالب بتعديل الاتهام في قضية المخدرات
هل تقوم أمريكا بضرب إيران نوويا؟.. البيت الأبيض يكشف مفاجآت هامة
لو شغال في القطاع الخاص.. ازاي تاخد 5 أيام إجازة متواصلة خلال أبريل
الجيش الكويتي: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة
بيع واستبعاد لاعبين | قرارات صارمة في المصري بعد الخسارة أمام الزمالك
english EN
أخبار البلد

بينها بنها الحر.. الوزير: منظومة النقل الذكي تضم في المرحلة العاجلة 7 طرق على الشبكة القومية

حمادة خطاب

نفذ الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل يرافقه قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وبحضور ممثلي الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع من إدارة نظم معلومات القوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والشركة الوطنية للطرق، جولة تفقدية بمشروع منظومة النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر، وهو أحد طرق المرحلة العاجلة التي تنفذها شركة السويدي إلكتريك، وتشمل  7 طرق على شبكة الطرق القومية، وهي طرق (شبرا – بنها الحر،  القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوي ، القاهرة – العين السخنة ، القاهرة – السويس ، الدائري الإقليمي ، الدائري حول القاهرة الكبرى.

وخلال جولته التفقدية، تابع الوزير الأعمال الجارية على الطريق، بما في ذلك مكونات المنظومة من معدات واجهزه على الجسور المعدنية والأعمدة المعدنيه وكيفيه مساهمتها في رصد وجمع البيانات من على الطريق . و استمع سيادته إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول  المكونات الرئيسية للمنظومة  على مستوى الطريق والتى تتضمن غرف  التشغيل والدعم الفني لمشغلي الطريق وأخرى خاصة باداره المرور والحركة بالاضافه الى مركز البيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية".

كما تفقد أيضا بوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطريق بالاضافة إلى الاطلاع على قدرات المنظومة في رصد المخالفات المرورية  والاساليب التحصيل الالكترونية، ومن بينها( ميكنة عملية التحصيل والدفع الالكتروني -قياس أوزان الشاحنات الثقيلة أثناء الحركة (Weigh-in-Motion)- رصد الارتفاعات المخالفة للمركبات والحمولات - متابعة السرعات والحركة المرورية) كل ذلك مدعوما من مصادر طاقه خضراء حيث ان منظومة الطاقة الشمسية المسؤولة عن التغذية الكهربائية للمشروع، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول للطاقة الخضراء).

و أشار الوزير إلى اهمية سرعة استكمال أعمال المنظومة وربطها مع مركز التحكم الرئيسي للدولة ، وفي ختام الزيارة،  أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال لسرعة انجاز هذا المشروع الهام والذي سيساهم في خفض معدلات الحوادث على الطرق، ورفع مستويات الأمان والسلامة و سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة فى تسجيل المخالفات، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة، وتحسين الانسيابية المرورية وإدارة الحركة على الطرق المختلفة . 

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكى ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التى يعيشها هذا القطاع ويأتي تنفيذها في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكى، وفقا لأعلى المعايير العالمية،  بهدف تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة  على مستوى الجمهورية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التى تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وزير النقل الهيئة العامة للطرق والكباري طريق شبرا – بنها الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

عداد الكهرباء

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

وزيرة الاسكان

وزيرة الإسكان تتابع مع مسؤولي HDP تعزيز مبيعات مشروعات المدن الجديدة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك ختام الثلاثاء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقائق عن اللحوم المستوردة وسر طعمها المختلف .. حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!

فيديو

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد