بينها بنها الحر.. الوزير: منظومة النقل الذكي تضم في المرحلة العاجلة 7 طرق على الشبكة القومية

نفذ الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وبحضور ممثلي الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع من إدارة نظم معلومات القوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والشركة الوطنية للطرق، جولة تفقدية بمشروع منظومة النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر، وهو أحد طرق المرحلة العاجلة التي تنفذها شركة السويدي إلكتريك، وتشمل 7 طرق على شبكة الطرق القومية، وهي طرق (شبرا – بنها الحر، القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوي ، القاهرة – العين السخنة ، القاهرة – السويس ، الدائري الإقليمي ، الدائري حول القاهرة الكبرى.

وخلال جولته التفقدية، تابع الوزير الأعمال الجارية على الطريق، بما في ذلك مكونات المنظومة من معدات واجهزه على الجسور المعدنية والأعمدة المعدنيه وكيفيه مساهمتها في رصد وجمع البيانات من على الطريق . و استمع سيادته إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول المكونات الرئيسية للمنظومة على مستوى الطريق والتى تتضمن غرف التشغيل والدعم الفني لمشغلي الطريق وأخرى خاصة باداره المرور والحركة بالاضافه الى مركز البيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية".

كما تفقد أيضا بوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطريق بالاضافة إلى الاطلاع على قدرات المنظومة في رصد المخالفات المرورية والاساليب التحصيل الالكترونية، ومن بينها( ميكنة عملية التحصيل والدفع الالكتروني -قياس أوزان الشاحنات الثقيلة أثناء الحركة (Weigh-in-Motion)- رصد الارتفاعات المخالفة للمركبات والحمولات - متابعة السرعات والحركة المرورية) كل ذلك مدعوما من مصادر طاقه خضراء حيث ان منظومة الطاقة الشمسية المسؤولة عن التغذية الكهربائية للمشروع، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول للطاقة الخضراء).

و أشار الوزير إلى اهمية سرعة استكمال أعمال المنظومة وربطها مع مركز التحكم الرئيسي للدولة ، وفي ختام الزيارة، أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال لسرعة انجاز هذا المشروع الهام والذي سيساهم في خفض معدلات الحوادث على الطرق، ورفع مستويات الأمان والسلامة و سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة فى تسجيل المخالفات، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة، وتحسين الانسيابية المرورية وإدارة الحركة على الطرق المختلفة .

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكى ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التى يعيشها هذا القطاع ويأتي تنفيذها في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكى، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التى تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.