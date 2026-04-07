محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري مع المواطنين ويوجّه بسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري مع المواطنين بديوان عام المحافظة لبحث الشكاوى المقدمة من قاطني حي الدقي ومركزي أبو النمرس وأوسيم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

واستهل المحافظ لقاءه اليوم الثلاثاء بالاستماع إلى شكوى مواطن متضرر من قيام جاره بتنفيذ تعديلات ألحقت أضرارًا بالوحدة السكنية الخاصة به بشارع السودان، نطاق حي الدقي حيث وجّه المحافظ رئيس الحي بإيقاف أعمال التعديل وإلزام المشكو في حقه بتقديم تقرير معتمد عن السلامة الإنشائية للعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال ثبوت تسببه في الإضرار بالعقار.

كما وجّه المحافظ بسرعة فحص الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات الموكلة عن ملاك وورثة قطعة أرض بطريق الفيوم، مع بيان الموقف القانوني وفقًا للمستندات والأحكام الصادرة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة تعديات مستودع بوتاجاز على شارع السيدة زينب بمركز ومدينة أبو النمرس لما تسببه من إعاقة لحركة الطريق وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من سكان الشارع.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز شبكات المرافق بسرعة بيان الموقف القانوني لمنشأة لإعادة تدوير شكائر الأسمنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك لتضرر مالك مزرعة من أنشطة المنشأة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حال ثبوت المخالفة أو عدم امتلاكه التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

كما كلّف المحافظ ببحث شكوى أحد المواطنين المتضرر من مستأجر كافيه قام بإجراء تعديلات بالعقار الذي يمتلكه بقرية القيراطيين نطاق مركز ومدينة أوسيم بما يهدد السلامة الإنشائية للعقار مع التوجه لمعاينة موقع الشكوى ميدانيًا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه فورًا.