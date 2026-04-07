أخبار التكنولوجيا .. بمواصفات جبارة وكاميرات فائقة | هاتف أوبو A6k وبأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة إليك .. أفضل باور بانك في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل هاتفك منهم .. هواتف سيصلها تحديث HiOS 16 و Android 16

لطالما واجهت شركة تكنو انتقادات بسبب بطء تحديثات برامجها، ولا يزال هذا التوجه قائماً. أعلنت الشركة مؤخراً عن جدول إطلاق نظام أندرويد 16، لكن معظم منافسيها يقدمون بالفعل نسخاً تجريبية من أندرويد 17. ورغم طول الانتظار، فقد حصلنا أخيراً على تفاصيل رسمية حول الأجهزة المؤهلة وموعد حصولها على تحديث HiOS 16 الجديد.

يأتي تحديث أندرويد 16 لأجهزة تكنو مزودًا بواجهة HiOS 16، مما يوفر ميزات وترقيات إضافية تتجاوز ما هو موجود بالفعل في أندرويد 16. سيتم طرح التحديث لسلسلة Camon 40 وسلسلة Camon 30 والعديد من الأجهزة في سلسلة POVA وPhantom وفقًا للجدول الزمني أدناه.

بمواصفات جبارة وكاميرات فائقة.. هاتف أوبو A6k يستعد للانطلاق أوبو



أضافت شركة أوبو طرازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها A في الصين، وهو هاتف أوبو A6k، ويبدو أنه موجه بشكل واضح للمستخدمين الذين يهتمون بعمر البطارية أكثر من أي شيء آخر. نعم، إنه هاتف اقتصادي، مع بعض التنازلات العملية.

في المقدمة، توجد شاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+ (1570 × 720). ليست فائقة الوضوح، ولا تسعى أوبو إلى تسويقها بهذه الطريقة. بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على سلاسة الاستخدام.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، لذا يُفترض أن يكون التصفح العام سلسًا نسبيًا مقارنةً ببعض منافسيها.

بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف ريدمي K90 ماكس الفاخر

أكدت شركة ريدمي رسميًا إطلاق هاتف ريدمي K90 ماكس هذا الشهر في الصين. سينافس هذا الهاتف هاتف ون بلس إيس 6 ألترا، المتوقع أيضًا الكشف عنه هذا الشهر.

ومن المثير للاهتمام أن كلا الهاتفين سيأتيان بشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز ويعملان بمعالج دايمنسيتي نفسه. وقد نشر المسرب ديجيتال تشات ستيشن اليوم منشورًا على منصة ويبو يكشف فيه المزيد من التفاصيل حول هاتف إيس 6 ألترا.

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بانك في 2026

أصبح استخدام الباوربنك ضرورة لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة. في عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.