بمواصفات جبارة وكاميرات فائقة.. هاتف أوبو A6k يستعد للانطلاق



أضافت شركة أوبو طرازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها A في الصين، وهو هاتف أوبو A6k، ويبدو أنه موجه بشكل واضح للمستخدمين الذين يهتمون بعمر البطارية أكثر من أي شيء آخر. نعم، إنه هاتف اقتصادي، مع بعض التنازلات العملية.

في المقدمة، توجد شاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+ (1570 × 720). ليست فائقة الوضوح، ولا تسعى أوبو إلى تسويقها بهذه الطريقة. بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على سلاسة الاستخدام.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، لذا يُفترض أن يكون التصفح العام سلسًا نسبيًا مقارنةً ببعض منافسيها. يصل سطوع الشاشة عادةً إلى 900 شمعة/م²، مع ذروة تصل إلى 1125 شمعة/م². أي سطوع يزيد عن 1000 شمعة/م² يُعدّ مثيرًا للإعجاب بالنسبة لشاشة IPS، ويكفي للاستخدام المريح في الهواء الطلق.

مواصفات هاتف أوبو A6k

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهو معالج 5G مألوف إلى حد ما في هذه الفئة. وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 2.2، لذا لا يوجد شيء غير عادي في ذلك.

من حيث الاستخدام الفعلي، يُفترض أن يُلبي هذا الجهاز احتياجات الاستخدام اليومي بكفاءة، مثل المكالمات، والرسائل، وتصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات، وحتى بعض الألعاب الخفيفة. صحيح أنه ليس مُصمماً لأعباء العمل الثقيلة، لكن هذا متوقع. وقد سجلت نتائج الاختبارات المعيارية حوالي 530 ألف نقطة على منصة AnTuTu v11، وحوالي 770/1980 نقطة على منصة Geekbench 6، وهو ما يُتوقع منه.

الكاميرات بسيطة للغاية. يوجد مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. لا شيء مميز بشكل خاص، لكنها تغطي الأساسيات. يوجد أيضًا مستشعر بصمة مثبت على الجانب، والذي لا يزال، بصراحة، أسرع من الخيارات المدمجة في الشاشة في هذه الفئة السعرية.

تعد النقطة الأهم التي تستحق الحديث عنها هي البطارية. فقد زودت أوبو هاتفها ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير، وهو أمر لا يمكن تجاهله. بالنسبة لمعظم المستخدمين، ستدوم البطارية لأكثر من يوم، وربما حتى ليوم كامل حسب الاستخدام. أما الشحن، فيدعم تقنية SuperVOOC بقدرة 45 واط، مع دعم UFCS وبعض المعايير الأخرى، مما يجعله متوافقًا مع مختلف الأنظمة.

الأسعار والتوافر

يأتي الهاتف بثلاثة تكوينات مختلفة وهو متاح حاليًا للبيع في الصين.

8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 1999 يوان (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا)

8 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 2199 يوان (حوالي 319 دولارًا أمريكيًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2399 يوان (حوالي 348 دولارًا أمريكيًا)

