انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. هواتف سيصلها تحديث HiOS 16 و Android 16

واجهة HiOS 16
واجهة HiOS 16
لمياء الياسين

لطالما واجهت شركة تكنو انتقادات بسبب بطء تحديثات برامجها، ولا يزال هذا التوجه قائماً. أعلنت الشركة مؤخراً عن جدول إطلاق نظام أندرويد 16، لكن معظم منافسيها يقدمون بالفعل نسخاً تجريبية من أندرويد 17. ورغم طول الانتظار، فقد حصلنا أخيراً على تفاصيل رسمية حول الأجهزة المؤهلة وموعد حصولها على تحديث HiOS 16 الجديد.

يأتي تحديث أندرويد 16 لأجهزة تكنو مزودًا بواجهة HiOS 16، مما يوفر ميزات وترقيات إضافية تتجاوز ما هو موجود بالفعل في أندرويد 16. سيتم طرح التحديث لسلسلة Camon 40 وسلسلة Camon 30 والعديد من الأجهزة في سلسلة POVA وPhantom وفقًا للجدول الزمني أدناه.


الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل أندرويد 16 (HiOS 16) من تكنو
 

الربع الثاني من عام 2026 (أبريل - يونيو)
تكنو كامون 40
تكنو كامون 40 برو
تكنو كامون 40 برو 5G
تكنو كامون 40 بريمير 5G
 

الربع الثالث من عام 2026 (يوليو - سبتمبر)
 

تكنو كامون 30
تكنو كامون 30 5G
تكنو كامون 30 برو 5G
تكنو كامون 30 بريمير 5G
تكنو كامون 30 إس
تكنو كامون 30 إس برو
تكنو بوفا سليم 5G
تكنو بوفا 7 نيو
تكنو بوفا 7
تكنو بوفا 7 5G
تكنو بوفا 7 ألترا 5G
تكنو بوفا كيرف 5G
تكنو بوفا 7 5G برو
 

الربع الرابع من عام 2026 (أكتوبر – ديسمبر)
 

تكنو فانتوم 5 فولد 2 5G
تكنو فانتوم 5 فليب 2 5G
 

تُشير الشركة إلى أن توفر التحديث يعتمد على المنطقة ونوع الطراز وشهادة شركة الاتصالات. وبسبب هذا التوزيع التدريجي، قد يتلقى الجهاز نفسه في منطقة ما التحديث قبل بعض المناطق الأخرى. يمكنك التحقق يدويًا من وجود تحديثات متاحة في قسم تحديث النظام داخل تطبيق الإعدادات.


يركز نظام التشغيل HiOS 16 على أداء أكثر سلاسة، وتغييرات بصرية، وتكامل أعمق للذكاء الاصطناعي من خلال أدوات Ella وAIGC. كما يقدم لغة تصميم مُحسّنة، تُعرف باسم "السلاسة الفائقة"، تهدف إلى رسوم متحركة أكثر سلاسة، وانتقالات أكثر وضوحًا، وتجربة بصرية أكثر تماسكًا. تتميز واجهة المستخدم بتأثيرات مشابهة لتأثيرات الزجاج السائل.

أصبحت شاشة Minus One الآن أكثر تنظيمًا، مما يتيح لك الوصول السريع إلى أدوات مثل الترجمة الفورية وغيرها من الخدمات الذكية. يمكنك الوصول إلى الإجراءات والمعلومات الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيقات بشكل منفصل.

نظام أندرويد 16 شركة تكنو أندرويد 17 أندرويد 16 سلسلة Camon 40 سلسلة Pova رسوم متحركة شاشة Minus One الخدمات الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

أرتميس 2

أبعد نقطة من الأرض.. أرتميس 2 تلامس حدود القمر وتحطم أرقام أبولو| إيه الحكاية؟

القطب الجنوبي

كنوز تحت الجليد.. هل يعيد القطب الجنوبي رسم خريطة الثروة في العالم؟

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد