هل هاتفك منهم .. هواتف سيصلها تحديث HiOS 16 و Android 16

لطالما واجهت شركة تكنو انتقادات بسبب بطء تحديثات برامجها، ولا يزال هذا التوجه قائماً. أعلنت الشركة مؤخراً عن جدول إطلاق نظام أندرويد 16، لكن معظم منافسيها يقدمون بالفعل نسخاً تجريبية من أندرويد 17. ورغم طول الانتظار، فقد حصلنا أخيراً على تفاصيل رسمية حول الأجهزة المؤهلة وموعد حصولها على تحديث HiOS 16 الجديد.

يأتي تحديث أندرويد 16 لأجهزة تكنو مزودًا بواجهة HiOS 16، مما يوفر ميزات وترقيات إضافية تتجاوز ما هو موجود بالفعل في أندرويد 16. سيتم طرح التحديث لسلسلة Camon 40 وسلسلة Camon 30 والعديد من الأجهزة في سلسلة POVA وPhantom وفقًا للجدول الزمني أدناه.



الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل أندرويد 16 (HiOS 16) من تكنو



الربع الثاني من عام 2026 (أبريل - يونيو)

تكنو كامون 40

تكنو كامون 40 برو

تكنو كامون 40 برو 5G

تكنو كامون 40 بريمير 5G



الربع الثالث من عام 2026 (يوليو - سبتمبر)



تكنو كامون 30

تكنو كامون 30 5G

تكنو كامون 30 برو 5G

تكنو كامون 30 بريمير 5G

تكنو كامون 30 إس

تكنو كامون 30 إس برو

تكنو بوفا سليم 5G

تكنو بوفا 7 نيو

تكنو بوفا 7

تكنو بوفا 7 5G

تكنو بوفا 7 ألترا 5G

تكنو بوفا كيرف 5G

تكنو بوفا 7 5G برو



الربع الرابع من عام 2026 (أكتوبر – ديسمبر)



تكنو فانتوم 5 فولد 2 5G

تكنو فانتوم 5 فليب 2 5G



تُشير الشركة إلى أن توفر التحديث يعتمد على المنطقة ونوع الطراز وشهادة شركة الاتصالات. وبسبب هذا التوزيع التدريجي، قد يتلقى الجهاز نفسه في منطقة ما التحديث قبل بعض المناطق الأخرى. يمكنك التحقق يدويًا من وجود تحديثات متاحة في قسم تحديث النظام داخل تطبيق الإعدادات.



يركز نظام التشغيل HiOS 16 على أداء أكثر سلاسة، وتغييرات بصرية، وتكامل أعمق للذكاء الاصطناعي من خلال أدوات Ella وAIGC. كما يقدم لغة تصميم مُحسّنة، تُعرف باسم "السلاسة الفائقة"، تهدف إلى رسوم متحركة أكثر سلاسة، وانتقالات أكثر وضوحًا، وتجربة بصرية أكثر تماسكًا. تتميز واجهة المستخدم بتأثيرات مشابهة لتأثيرات الزجاج السائل.

أصبحت شاشة Minus One الآن أكثر تنظيمًا، مما يتيح لك الوصول السريع إلى أدوات مثل الترجمة الفورية وغيرها من الخدمات الذكية. يمكنك الوصول إلى الإجراءات والمعلومات الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيقات بشكل منفصل.