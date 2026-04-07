بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف ريدمي K90 ماكس الفاخر

أكدت شركة ريدمي رسميًا إطلاق هاتف ريدمي K90 ماكس هذا الشهر في الصين. سينافس هذا الهاتف هاتف ون بلس إيس 6 ألترا، المتوقع أيضًا الكشف عنه هذا الشهر.

ومن المثير للاهتمام أن كلا الهاتفين سيأتيان بشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز ويعملان بمعالج دايمنسيتي نفسه. وقد نشر المسرب ديجيتال تشات ستيشن اليوم منشورًا على منصة ويبو يكشف فيه المزيد من التفاصيل حول هاتف إيس 6 ألترا.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 6 Ultra

تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف OnePlus Ace 6 Ultra

بحسب التسريبات، سيحتوي هاتف OnePlus Ace 6 Ultra على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. أما في الخلف، فسيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن جهاز Ace 6 Ultra سيتوفر بتكوينات متعددة، مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. أما بالنسبة للألوان، فسيتوفر الجهاز باللونين الأسود والتيتانيوم.



سيأتي هاتف Ace 6 Ultra مزودًا بشريحة Dimensity 9500 وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير ، على غرار هاتف K90 Max. ورغم أن حجم شاشة هاتف Redmi غير معروف حتى الآن، إلا أن Ace 6 Ultra سيحتوي على شاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز.

سيحتوي هاتف Redmi K90 Max على بعض الميزات المميزة، مثل مروحة تبريد مدمجة وشريحة رسومات D2 مخصصة. ويبدو أن هذه الميزات ستكون غائبة في هاتف OnePlus.