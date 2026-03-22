بميزات ثورية وان بلس تغزو الأسواق بمجموعة منتجات جديدة .. إليك أهم مميزاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمك التفكير في هاتف ون بلس 15T والمتوقع إطلاقه الشهر المقبل، قد توسّع العلامة التجارية تشكيلة سلسلة Ace 6 بإضافة طراز جديد. سينضم إلى الطرازات الحالية، مثل Ace 6 و Ace 6T

مواصفات هاتف ون بلس إيس 6 ألترا

ووفقا للتسريبات سيأتي هاتف ون بلس إيس 6 ألترا بشاشة ضخمة قياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز. وسيعمل بمعالج دايمنسيتي 9500 .

ادّعى المسرب DCS أن هاتف OnePlus Ace 6 Ultra قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد في الصين، لكنه لم يكشف عن تفاصيل رقم طرازه.

من المتوقع أن ينافس هذا الهاتف هاتف Redmi K90 Ultra، وهو هاتف رائد عالي الأداء مزود بمعالج Dimensity 9500، والذي من المتوقع أيضًا إطلاقه في أبريل في الصين. ولا يوجد حاليًا أي تأكيد بشأن ما إذا كان سيتم طرح هاتف Ace 6 Ultra عالميًا.

أجهزة لوحية جديدة من ون بلس



تعمل شركة ون بلس حاليًا على تطوير جهازين لوحيين جديدين، هما ون بلس باد 3 برو وون بلس باد ميني . وقد حصل هذان الجهازان أيضًا على شهادة اعتماد مهمة في الصين، وفقًا لما ذكره أحد المطلعين على المعلومات.

بينما سيكون جهاز OnePlus Pad Mini جهازًا لوحيًا صغيرًا بشاشة 8.8 بوصة ومعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، سيكون جهاز OnePlus Pad 3 Pro أكبر حجمًا بشاشة 13.2 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . ويُقال إن هذين الجهازين مبنيان على جهازي Oppo Pad Mini وPad 5 Pro القادمين، على التوالي.



قد يتم إطلاق هذه الأجهزة بالتزامن مع هاتفي OnePlus 15T Ace 6 Ultra.