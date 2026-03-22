الطاقة الذرية الأردنية: 26 محطة رصد إشعاعي تعمل على مدار الساعةولا خطر على البلاد

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد الطوقان، جاهزية المملكة الكاملة لمراقبة أي تغير في البيئة الإشعاعية، موضحًا وجود 26 محطة رصد إشعاعي موزعة من شمال الأردن إلى جنوبه، تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة لمراقبة الأجواء وضمان السلامة العامة.

وأوضح الطوقان، في تصريحات اليوم، أن الأجواء الأردنية آمنة تمامًا ولا توجد أي مؤشرات على وجود مخاطر إشعاعية، رغم التطورات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن القصف الحالي يتركز على المباني والمنشآت الموجودة فوق سطح الأرض، مؤكدا أن بعض المنشآت النووية محصنة على أعماق تصل إلى نحو 40 مترًا تحت الأرض، ما يجعل اختراقها أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمحطة "بوشهر"، فهي محطة لتوليد الكهرباء بتقنية روسية، واستهدافها بشكل مباشر قد يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة في المنطقة المحيطة، وهو ما يجعل استمرار استهدافها أمرا غير مرجح خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الأردن بعيد جغرافيا عن أي تأثيرات إشعاعية محتملة، حيث تبعد أقرب منشأة نووية إيرانية عن حدود المملكة مسافة لا تقل عن 1400 كيلومتر، إلى جانب أن اتجاه الرياح السائد من الغرب إلى الشرق، ما يقلل من فرص وصول أي سحب إشعاعية إلى الأجواء الأردنية.