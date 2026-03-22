عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك أحداث تعليمية مصيرية سوف تحدث بعد انتهاء اجازة عيد الفطر ، تتمثل فيما يلي :

امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق امتحانات شهر مارس 2026 ، اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعيم الفني محمد عبد اللطيف خلال أيام

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

إغلاق باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 30 مارس

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 يوم الاثنين 30 مارس 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم في إعارات المعلمين 2026 ، حتى يوم الاثنين 30 مارس 2026 بعد أن كان من المقرر إغلاق باب التقديم اليوم .

استكمال نشر النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

يستكمل موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نشر النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل ، وذلك بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 قريباً

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

استكمال مناهج الترم الثاني واستئناف التقييمات

من المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .



موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر

حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، حيث لم يتم صدور أي تعليمات رسمية مخالفة لذلك حتى الآن .

وشدد المصدر ، على أن تحديد يوم الثلاثاء القادم ليكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 يوم الإثنين القادم .