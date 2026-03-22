موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 .. يتساءل طلاب المدارس وأولياء أمورهم عن حقيقة صدور قرارات رسمية بتعديله وتغييره .

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات رسمية تنص على تعديل و تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه حتى الآن تقرر الإلتزام بـ موعد امتحانات الترم الثاني 2026 المعلن رسمياً في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

امتحانات الترم الثاني 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم وضع امتحانات الترم الثاني 2026 من داخل مناهج وكتب الوزارة التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، مع التأكيد على الابتعاد عن الأسئلة التي تحمل طابعا خلافيا في السياسة أو الدين .

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :