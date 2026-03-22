ترامب: الديمقراطيون أكبر عدو للولايات المتحدة

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجوماً قوياً على الحزب الديمقراطي وأعضائه، واصفاً إياه بأنه "أكبر عدو لأمريكا"، وفق ما نقلته عنه قناة "فوكس نيوز".

واتهم ترامب الحزب الديمقراطي بدعم النظام الإيراني، معتبراً أن اليسار الراديكالي يشكل خطراً على الولايات المتحدة، قائلاً: “الآن، وبعد سقوط إيران، أصبح أكبر عدو لأمريكا هو اليسار الراديكالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتسم بانعدام الكفاءة!”.

وحسب "فوكس نيوز"، تأتي انتقادات ترامب للحزب الديمقراطي، في وقت يدفع فيه المشرعون الديمقراطيون نحو تقليص حجم العجز في تمويل وزارة الأمن الداخلي، مع الإبقاء على إدارة الهجرة والجمارك في قلب حملة ترامب الصارمة على الهجرة.

يشار إلى أن أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي يجاهرون بمعارضة الحرب الأمريكية الحالية على إيران ويصفونها بأنها "حرب شخصية".