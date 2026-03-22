الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية تقلبات جوية وعواصف، مع نشاط قوي للرياح وهطول أمطار في أغلب المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اليوم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، وأن الأمطار اليوم متفرقة وفرصها خفيفة.

ولفتت إلى أن بعض المحافظات شهدت أمطارًا رعدية، وأنه بسبب الأمطار في سيناء قد تتشكل بعض السيول.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم منخفضة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن المواطنين عليهم عدم تخفيف الملابس، وأن الأسبوع الحالي سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن الملابس الشتوية ستظل مناسبة على الرغم من بدء فصل الربيع.

الثلاثاء المقبل

وأوضحت أن يوم الثلاثاء المقبل ستشهد البلاد تقلبات جوية شديدة تشمل الأمطار ونشاط الرياح، مع وجود أتربة ورمال، وأن الذروة ستكون يوم الأربعاء وستستمر حتى الخميس المقبل.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الجديدة 22 11

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

بلطيم 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 19 14

نخل 19 05

كاترين 12 02

الطور 21 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 33 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 28 16

الفيوم 22 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 24 10

سوهاج 25 12

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 33 16