الأرصاد تحذر: استمرار غطاء سحابي ورياح باردة وأمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار غطاء سحابى كثيف ورياح باردة وأمطار متفاوتة الشدة على على مناطق من شمال الصعيد ( المنيا - مناطق من أسيوط ) وجنوب ووسط سيناء ومن المتوقع أن تؤثر على محافظة سوهاج .

متوقع استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء .

و كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الأمطار المتوقعة على مدار ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، تزامنا مع تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء.