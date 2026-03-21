قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أوساسونا يفوز على جيرونا بهدف في الدوري الإسباني
بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال
تفاصيل التحقيقات في مشاجرة جماهير الجيش المغربي والترجي التونسي بخان الخليلي
رد عملي على المشككين.. مجدي مرشد: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس ثبات مصر في دعم الأشقاء
الطقس .. استمرار تكاثر السحب واحتمالية سيول ببعض المحافظات بعد ساعات
تشيلسي يخسر بثلاثية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي
برسالة مؤثرة .. نانسي عجرم تهنئ والدتها بعيد الأم
أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر
دفاع البحرين يعلن اعتراض 143 صاروخا و242 مسيرة إيرانية
إشارات خادشة.. القبض على سائق توك توك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

طقس شتوي ورياح مثيرة للأتربة تسيطر على مصر في ثاني أيام عيد الفطر| والأرصاد تكشف لـ "صدى البلد"

ياسمين القصاص

تشهد مصر اليوم السبت 21 مارس 2026، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الطقس الشتوي المميز على معظم أنحاء الجمهورية، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية استنادا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية. 

ويأتي هذا الطقس ليكمل الأجواء الشتوية التي بدأت منذ الأيام السابقة، مصحوبة برياح نشطة وفرص متفرقة لهطول الأمطار على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لا سيما خلال فترات الظهيرة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات الشمالية والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

وحذرت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، المواطنين من المخاطر المصاحبة لهذه الأحوال الجوية، موصية بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية أو الطرق الغربية، والالتزام بالقيادة بهدوء لتجنب الحوادث نتيجة انخفاض مستوى الرؤية.

وأشارت غانم، إلى أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو بالقرب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن الطقس اليوم يشهد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، لتصل تدريجيا إلى بعض مناطق القاهرة. 

وتترتب على هذا التدفق السحابي فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مما يتطلب الحذر أثناء التنقل والحركة على الطرق.

كما تنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متعددة تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم طقسا ماطرا، حيث تتراوح شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، مع تكاثر السحب المنخفضة نتيجة تأثير نوة "أنواء الشمس الكبيرة". 

وحرصا على سلامة المواطنين، قرر المحافظ، أيمن عطية، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

كما تم نشر سيارات وبدالات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي في الأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، لضمان تصريفها بسرعة وتسهيل حركة المرور، بينما تواصل غرفة العمليات العمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين والتدخل الفوري عند الحاجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11
العاصمة الجديدة 21 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادى النطرون 20 09
كفر الشيخ 19 12
بلطيم 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 11
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 23 15
نخل 21 06
كاترين 11 03
الطور 26 14
طابا 21 13
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 27 15
الإسكندرية 18 12
العلمين الجديدة 18 11
مطروح 17 10
السلوم 18 11
سيوة 18 09
رأس غارب 27 13
سفاجا 27 14
مرسى علم 28 15
شلاتين 29 16
حلايب 26 15
أبورماد 27 14
مرسى حميرة 25 14
أبرق 29 15
جبل علبة 29 15
رأس حدربة 25 14
الفيوم 22 11
بنى سويف 23 10
المنيا 24 10
أسيوط 27 11
سوهاج 28 12
قنا 30 13
الأقصر 31 14
أسوان 31 15
الوادى الجديد 31 11
أبوسمبل 31 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديقة حيوان الزقازيق
