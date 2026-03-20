تقلبات جوية ورياح شديدة.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والتي تزيد مخاطر القيادة على الطرق، خاصة في حالات الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة.

وتحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث وجهت بمجموعة من النصائح والإرشادات المرورية التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات بكيفية القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف.

نصائح مرورية للقيادة في الطقس السيئ



- خفض سرعة السيارة لـ 30 كم/ساعة.



- ⁠إضاءة جميع أنوار السيارة مع إضاءة النور الأمامي في الوضع المنحفض.



- ⁠استخدام أنوار الإنتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية.



- ⁠فتح زجاج الشيارة بدرجة تسمح لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.



- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.



- ⁠استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.



- ⁠الالتزام بالحارة المرورية وتجنب السيارات بأي حال من الأحوال.



- ⁠مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.



- ⁠الالتزام بتعليمات رجل المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة.