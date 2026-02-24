قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب التقلبات الجوية.. نصائح هامة للقيادة على الطرق

الطقس السئ
الطقس السئ
مصطفى الرماح

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية والتي تزيد مخاطر القيادة على الطرق، خاصة في حالات الأمطار الغزيرة أو الشبورة المائية أو الرياح الشديدة.

وتحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث نشرا مجموعة من النصائح والإرشادات المرورية التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات بكيفية القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف.

وتأتي هذه النصائح لتؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر؛ لتقليل الحوادث، وضمان الوصول الآمن.

نصائح مرورية للقيادة في الطقس السيء:

- خفض سرعة السيارة ل30 كم/ساعة.
- ⁠إضاءة جميع أنوار السيارة مع إضاءة النور الأمامي في الوضع المنحفض.
- ⁠استخدام أنوار الإنتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية
- ⁠فتح زجاج الشيارة بدرجة تسمح لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
- ⁠استخدام ألة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.
- ⁠الالتزام بالحارة المرورية وتجنب السيارات بأي حال من الأحوال.
- ⁠مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
- ⁠الالتزام بتعليمات رجل المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة.


 

