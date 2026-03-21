حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة

حالة الطقس
أ ش أ

شهد اليومين الماضيين تقلبات في حالة الطقس، ما بين رياح محملة بالرمال والأتربة، وبين أمطار وبرودة الطقس، وهو ما جعل المواطنين مهتمين بمعرفة حالة الطقس غدا الأحد 22 مارس 2026.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأحد، مائل للدفء إلى دافىء على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارً، بارد على أغلب الأنحاء ليلًا.

وتوقع الخبراء أيضا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وخليجي السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجهة البحري على فترات متقطعة، وتسجيل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقد توقع الخبراء أن يشهد موجة معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي: جنوبي غربي.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبي غربي: جنوبي شرقي.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الجديدة 22 11

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

بلطيم 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 19 14

نخل 19 05

كاترين 12 02

الطور 21 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 33 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 28 16

الفيوم 22 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 24 10

سوهاج 25 12

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 33 16

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 30 17

الرياض 32 17

المنامة 27 21

أبوظبى 31 22

الدوحة 29 22

الكويت 26 19

دمشق 15 05

بيروت 17 13

عمان 13 05

القدس 14 06

غزة 19 11

بغداد 21 12

مسقط 29 24

صنعاء 22 10

الخرطوم 37 24

طرابلس 20 14

تونس 17 09

الجزائر 16 08

الرباط 22 11


درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 12 04

إسطنبول 11 08

إسلام آباد 25 14

نيودلهى 29 18

جاكرتا 32 24

بكين 19 05

كوالالمبور 36 25

طوكيو 18 08

أثينا 14 06

روما 15 04

باريس 15 06

مدريد 16 05

برلين 13 02

لندن 14 05

مونتريال 00 06-

موسكو 08 03-

نيويورك 14 07

واشنطن 23 13

نواكشوط 23 16

أديس أبابا 20 13

