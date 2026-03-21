قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس .. استمرار تكاثر السحب واحتمالية سيول ببعض المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

رصدت الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، مستجدات حالة الطقس اليوم، التي تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه يصاحبها سقوط الأمطار، مع أجواء شتوية باردة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدا الأحد، يشهد ظواهر جوية متفاوتة تشمل احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، مع استمرار تذبذب درجات الحرارة بين النهار والليل.

ويستمر التحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وذلك في الفترة من (4 إلى 9 صباحاً)، مما يستوجب الحذر من قائدي المركبات.

كما نبهت هيئة الأرصاد، إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد وخليجي السويس والعقبة، مشددة على أن الأمطار قد تصل إلى "حد السيول" على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، ليعود بارداً ليلاً وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 | الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 16

السواحل الشمالية: العظمى 19 | الصغرى 12


حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. أما عن حالة البحر، فقد أعلنت الهيئة عن اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث ستتراوح سرعة الرياح ما بين (40 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج قد يصل إلى 3 أمتار.


اختتمت الهيئة بيانها بتحذير من احتمالية يصاحب السحب الرعدية (بنسبة 30% تقريباً) ضربات للبرق وفرص لتساقط حبات البرد، مع نشاط قوي للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية، داعية المواطنين لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد