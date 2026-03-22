قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لحد السيول في سيناء.. الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية وعواصف ترابية ببعض المناطق

تقرير أخبار البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الأحد، مائل للدفء إلى دافىء على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارً، بارد على أغلب الأنحاء ليلًا.

الظواهر الجوية

وتوقع الخبراء أيضا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وخليجي السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجهة البحري على فترات متقطعة.

وتسجيل نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقد توقع الخبراء أن يشهد موجة معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي:جنوبي غربي. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبي غربي: جنوبي شرقي.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الجديدة 22 11

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

بلطيم 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 19 14

نخل 19 05

كاترين 12 02

الطور 21 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 33 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 28 16

الفيوم 22 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 24 10

سوهاج 25 12

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 33 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 30 17

الرياض 32 17

المنامة 27 21

أبوظبى 31 22

الدوحة 29 22

الكويت 26 19

دمشق 15 05

بيروت 17 13

عمان 13 05

القدس 14 06

غزة 19 11

بغداد 21 12

مسقط 29 24

صنعاء 22 10

الخرطوم 37 24

طرابلس 20 14

تونس 17 09

الجزائر 16 08

الرباط 22 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 12 04

إسطنبول 11 08

إسلام آباد 25 14

نيودلهى 29 18

جاكرتا 32 24

بكين 19 05

كوالالمبور 36 25

طوكيو 18 08

أثينا 14 06

روما 15 04

باريس 15 06

مدريد 16 05

برلين 13 02

لندن 14 05

مونتريال 00 06-

موسكو 08 03-

نيويورك 14 07

واشنطن 23 13

نواكشوط 23 16

أديس أبابا 20 13

الأرصاد سقوط أمطار سقوط أمطار خفيفة درجات الحرارة المتوقعة رياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

