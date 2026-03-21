الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تبدأ في استقبال التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم غد الأحد 22 مارس 2026، حيث تنخفض حدة التقلبات الجوية وتبدأ سرعات الرياح في الهدوء على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن التحسن يأتي تدريجيًا، مع استقرار نسبي في حالة الطقس خلال ساعات النهار، بينما يظل الطقس مائلًا للبرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل.

وأضافت أن هذا التحسن يمتد خلال الأيام التالية، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات قد تطرأ على الحالة الجوية، خاصة مع اقتراب موجات أخرى من عدم الاستقرار بداية من منتصف الأسبوع.

May be an image of map and text that says '20 20E 25€ BOE 35E B5E 40E 3ON ZEN HEDE 25N • OEMA E EMA Cairo RGB Dust Meteosat-11 Valid 14 UTC on Mar 2026 14:35 Sat 21 OEIN OEMK OEMK'

حالة الطقس اليوم السبت (ثاني أيام عيد الفطر المبارك)

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم  على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية -العلمين) والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 
مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، والحرارة الأن على القاهرة الكبرى ١٦ درجة مئوية.

إرشادات هامة للسلامة العامة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم، تضمنت:

-تجنب الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

-القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية.

-متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة للتعامل مع أي طوارئ جوية.

الأرصاد الأحوال الجوية التحسن التقلبات الجوية الرياح الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

ترشيحاتنا

سلوت

سلوت يكشف تفاصيل إصابة نجم ليفربول أمام برايتون

استاد القاهرة

استاد القاهرة يتأهب لمواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة قبل إياب الأهلي والترجي بساعات.. صور

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد