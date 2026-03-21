بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تبدأ في استقبال التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم غد الأحد 22 مارس 2026، حيث تنخفض حدة التقلبات الجوية وتبدأ سرعات الرياح في الهدوء على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن التحسن يأتي تدريجيًا، مع استقرار نسبي في حالة الطقس خلال ساعات النهار، بينما يظل الطقس مائلًا للبرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل.

وأضافت أن هذا التحسن يمتد خلال الأيام التالية، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات قد تطرأ على الحالة الجوية، خاصة مع اقتراب موجات أخرى من عدم الاستقرار بداية من منتصف الأسبوع.

حالة الطقس اليوم السبت (ثاني أيام عيد الفطر المبارك)

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية -العلمين) والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، والحرارة الأن على القاهرة الكبرى ١٦ درجة مئوية.

إرشادات هامة للسلامة العامة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم، تضمنت:

-تجنب الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

-القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية.

-متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة للتعامل مع أي طوارئ جوية.