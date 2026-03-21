بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية وانتهاء البرودة

موعد التحسن في الأحوال الجوية
خالد يوسف

أعلنت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، اعتبارا من اليوم حتى الخميس 26 مارس 2026، مشيرة إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع انخفاض في سرعات الرياح خلال بداية الفترة.

طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، حيث ستؤثر هذه الحالة الجوية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح على معظم المناطق، ما يزيد من حدة الشعور بالبرودة خاصة في فترات الليل.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الإثنين 23 مارس، تتزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق جنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

استمرار عدم استقرار الاحوال الجوية اليوم

أوضحت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي ستستمر اليوم، مضيفة أن التقلبات تتنوع بين يوم وآخر، حيث شهدت معظم محافظات شمال البلاد خلال الأيام الماضية رياحًا قوية وصلت سرعتها إلى أكثر من 60-70 كم في الساعة، بالإضافة إلى عواصف ترابية. 

وتابعت قائلةً: "اليوم سنشهد انخفاضًا في سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية، حيث ستتراوح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة".

خريطة الأمطار وشدتها  

توقعت عضو المركز الاعلامي للأرصاد، أن تستمر الأمطار في التأثير على العديد من المحافظات الساحلية التي تطل على البحر المتوسط مثل مرسى مطروح، الإسكندرية، شمال الوجه البحري، والبحيرة، إضافة إلى مناطق أخرى مثل كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع فرص لحدوث عواصف رعدية أحيانًا.

أما بالنسبة للمحافظات الداخلية، فتشير توقعات الأرصاد إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة والقاهرة الكبرى، وأجزاء من شمال الصعيد، وأكدت أن الأمطار بدأت تتساقط بالفعل في بعض المناطق مثل الإسكندرية، مطروح، والبحيرة، وستستمر على مدار اليوم.

تحسن تدريجي للأحوال الجوية

وعن توقعات الأيام المقبلة، أوضحت "غانم" أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن تدريجيًا ابتداءً من يوم الأحد، حيث ستنخفض سرعة الرياح بشكل أكبر، ومن المتوقع أن يصبح الجو أكثر استقرارًا.

كما أشارت إلى أن فرص تساقط الأمطار ستقل بشكل ملحوظ يوم الأحد، مع استمرار هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استقرار الأحوال الجوية يوم الاثنين، على أن تعود التقلبات الجوية في أوقات لاحقة من الأسبوع، تحديدًا يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو ما يعني أنه يجب على المواطنين متابعة النشرات الجوية للتأكد من آخر التحديثات.

نصائح للمواطنين في ظل الطقس المتقلب

نصحت "غانم" المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في فترات تقلبات الطقس، خاصة في المناطق الساحلية حيث تتوقع الأرصاد حدوث عواصف رعدية مع سقوط أمطار غزيرة، وأكدت على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة نظرًا للبرودة في فترات الليل، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في البحر المتوسط بسبب اضطراب حركة الموج.

كما نصحت أصحاب الحساسية من الأتربة بارتداء الكمامات لتجنب التأثيرات السلبية للأتربة والرمال المتناثرة في الجو، خاصة في المناطق التي قد تشهد نشاطًا للرياح.

عبير صبري
