طقس أول يوم العيد.. موعد انتهاء الرياح والأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم وغدا تقلبات جوية واضحة، حيث تشتد الرياح القوية التي تصل إلى العاصفة في بعض المناطق، كما هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار الغزيرة على بعض المحافظات، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن حالة الطقس اول يوم العيد و موعد انتهاء العاصفة الترابية .

موجة طقس سيء لمدة 3 أيام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال متابعة خرائط الطقس من موجة تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، من المتوقع أن تضرب البلاد تدريجياً بدءاً من اليوم الخميس 19 مارس الجاري، على أن تمتد ذروة هذه التقلبات وتستمر حتى يوم السبت 21 مارس.



حالة الطقس في عيد الفطر

وأفاد بيان الهيئة بأن البلاد بصدد مواجهة نشاط للرياح، حيث تتراوح سرعاتها ما بين 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة وحذرت الأرصاد من أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق، مع تركيز التأثير الأكبر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وفيما يخص فرص هطول الأمطار، تشير التوقعات إلى سقوط أمثار متفاوتة الشدة تغطي أغلب أنحاء الجمهورية خلال يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس بداية من الأحد 22 مارس

ولفتت "الهيئة" إلى استمرار نشاط الرياح من الأحد 22 مارس وحتى الثلاثاء 24 مارس على معظم مناطق الجمهورية على فترات متقطعة، مع بقاء الطقس دافئ نهارًا وبارد ليلاً، مؤكدة أن الحالة الجوية تخضع للمتابعة المستمرة والتحديث في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال هذه الفترة.

الأرصاد تحذر من الرياح القوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار نشاط الرياح بشكل ملحوظ على مناطق من القاهرة الكبرى، مؤثرة على الحركة اليومية للمواطنين.

أمطار على هذه المناطق

وأوضحت أحدث صور الأقمار الصناعية تمركز للسحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، وخاصة سيناء وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

نشاط قوي للرياح والأتربة

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة أو التنقل في الطرق المكشوفة.

وحذرت الهيئة المواطنين من مخاطر التعرض للغبار والأتربة والامطار الرعدية ، ودعت إلى متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي أي مخاطر.