غير مستقر.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة طقس أول وثاني أيام العيد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة معنا اليوم وغدا، على الرغم من التحسن الموجود في فترة الصباح الباكر وصلاة العيد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الظاهرة الأبرز الموجودة على أغلب محافظات الجمهورية هي سرعة الرياح، وخاصة على محافظات شمال البلاد، والمناطق القريبة من الظهير الصحراوي.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة معنا غدا، مؤكدة أنه متوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار.