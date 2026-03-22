الطماطم بـ50 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق الوادي الجديد ارتفاعا نسبيا فى أسعار الخضراوات والفاكهة فى ثالث أيام العيد بسبب كثرة الطلب على المنتجات ونقص الوارد من الخضروات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بكافة منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، حيث شملت الجهود وجرى إمداد المنافذ بكافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة "من المزارع مباشرة"

توجيهات مشددة بضبط الأسعار

ومن جانبها شددت حنان مجدى محافظ الوادي الجديد على بيع كافة المنتجات بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك ضمن خطة المركز لمحاربة الغلاء، مع استمرار المرور الدوري من قبل مسؤولي المركز للتأكد من توافر كافة الأصناف والالتزام بالأسعار المعلنة وتلبية احتياجات الجمهور أولاً بأول، وزيادة الكميات المعروضة من السلع، لضمان وصول الدعم والخدمات لكافة المواطنين في مختلف أحياء مدينة الخارجة.

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:

طماطم 50 جنيه

خيار 20 جنيه

بطاطس 10 جنيه

بصل أبيض 10جنيه

بصل أحمر 10 جنيه

فلفل 22 جنيه

فلفل شطة 22 جنيه

باذنجان 12 جنيه

كوسه 15 جنيه

جزر 10 جنيه

بسلة 25 جنيه

بطاطا 5 جنيه

كرنب 25 جنيه

قرنبيط 25 جنيه

رمان ممتاز 20 جنيه

جوافه 15 جنيه

برتقال يوسفي 15 جنيه

برتقال 15 جنيه

موز 25

كاكا 35 جنيه

عنب 25 جنيه

كنتالوب 25 جنيه

ليمون 40 جنيه

مانجو 50 جنيه

تفاح 60 جنيه

نبق عماني 60 جنيه

كيوى 100 جنيه.