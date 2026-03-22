تصعيد متبادل في الخليج.. طهران تتوعد برد ساحق وأنباء عن قصف مواقع عسكرية جنوب إيران

أكد مستشار المرشد الإيراني أن بلاده تمتلك قدرات ردع تتجاوز حدود إسرائيل، مشددًا على أن أي اعتداء سيُقابل بـ“رد حاسم وساحق”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حدة المواجهة العسكرية، وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

استهداف مواقع عسكرية

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قصف استهدف مواقع عسكرية في مدينة بندر عباس وميناء لجنة جنوبي البلاد، دون صدور تفاصيل رسمية فورية حول حجم الخسائر أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

تبادل للتهديدات بين الأطراف

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا غير مسبوق، وسط تبادل للتهديدات بين الأطراف المختلفة، ما يعزز المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى منطقة الخليج وأسواق الطاقة العالمية.