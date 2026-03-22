إيران تهدد بقطع الكهرباء عن الخليج حال قصف أمريكا محطات الطاقة

هددت الرئاسة الإيرانية، الأحد، بقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في منطقة الخلج إذا قامت الولايات المتحدة بقصف محطات الطاقة الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم.

في سياق التوترات الإقليمية، أكدت إيران أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية، باستثناء السفن المرتبطة بما وصفتهم بـ«أعداء إيران»، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال لم يُفتح المضيق بالكامل خلال 48 ساعة.



وأشار علي موسوي، ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية، إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع المنظمة لضمان السلامة البحرية وحماية البحارة، مؤكداً أن السفن غير المرتبطة بـ«أعداء إيران» يمكنها عبور المضيق بعد التنسيق مع السلطات الإيرانية.



وأضاف موسوي أن الدبلوماسية تظل أولوية لإيران، وأن وقف ما وصفه بـ«العدوان» وبناء الثقة المتبادلة يمثلان السبيل الأكثر فعالية لتهدئة التوترات، مشيرًا إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران هي السبب الجذري للوضع الحالي في مضيق هرمز.



وتشير التحليلات إلى أن المخاوف من هجمات إيرانية محتملة خلال الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدت إلى عزوف معظم السفن عن عبور المضيق، ما يهدد بأسواق الطاقة العالمية ويزيد من الضغوط على المنطقة.