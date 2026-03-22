إيران تهدد بقطع الكهرباء عن الخليج حال قصف أمريكا محطات الطاقة
عراقجي: تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة حال الهجوم على محطة بوشهر
البرلمان العربي: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل
تصحيح المسار.. بيان عاجل من الأهلي بعد زلزال الخسارة من الترجي
رقابة مشددة ودعم للمزارعين.. تحركات مكثفة لوزارة الزراعة خلال العيد
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدفين نظيفين على أوتوهو في الكونفدرالية
تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.. "التعليم" يتصدر أولويات موازنة "2026-2027"
بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي: إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة
تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية على جسر القاسمية مقدمة لغزو بري وتوطيد احتلال الجنوب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: إيران تعرض العالم بأسره للخطر ويجب إيقافها

فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تعرض العالم بأسره للخطر و يجب إيقافها، كما هدد نتنياهو بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية  الأخيرة التي استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستستهدف القادة الإيرانيين إذا استمرت الهجمات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش يواصل الاستعدادات للتصدي لأي هجمات مستقبلية، مع مراقبة دقيقة للتحركات الإيرانية في الوقت الراهن.

من جانب آخر، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا تقريرا أمنيا سريا أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست حول الوضع الأمني في إيران ولبنان، في إطار مناقشات سرية تهدف إلى اطلاع أعضاء الكنيست ومراقبة قرارات الحكومة أثناء الحرب.

كان رئيس الأركان، إيال زامير، قد قدم الأسبوع الماضي تقريرا شاملا أمام اللجنة، شمل أهداف الجيش الإسرائيلي وإنجازاته على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، مع إتاحة المجال لأعضاء الكنيست لطرح الأسئلة المتعلقة بالحرب.

ويواصل الائتلاف الحاكم الضغط لعقد مناقشات عاجلة، في حين أوقفت اللجنة مناقشاتها بشأن قانون التجنيد الإجباري لكنها تحافظ على الاجتماعات الأمنية الحرجة لضمان الرقابة البرلمانية على القرارات الحكومية أثناء الحرب.

ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو عرضا موجزا عن عملية "زئير الغراب" في إيران والهجوم العسكري على حزب الله في لبنان، بالتوازي مع مناقشات سرية للجنة الفرعية للسياسة الخارجية والإعلام حول أنشطة وزارة الخارجية في إطار عملية "الصقر الهادر".

تجدر الإشارة إلى أن المداولات السرية تهدف للسماح لكبار المسؤولين الأمنيين بالإطلاع بحرية على الوضع دون مخاوف من تسريبات، في ظل حساسيات الوضع الراهن.


وجاءت هذه التصريحات في أعقاب موجة ضربات صاروخية أطلقتها إيران على مناطق جنوب إسرائيل، وسط توتر متصاعد في المنطقة وتبادل للتهديدات بين الطرفين.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار الآن.. أسعار العملات اليوم الأحد22 مارس

مواعيد المترو

مواعيد المترو والقطار الكهربائي (LRT) في ثاني أيام عيد الفطر 2026

بالصور

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد