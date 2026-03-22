نتنياهو: إيران تعرض العالم بأسره للخطر ويجب إيقافها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تعرض العالم بأسره للخطر و يجب إيقافها، كما هدد نتنياهو بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستستهدف القادة الإيرانيين إذا استمرت الهجمات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش يواصل الاستعدادات للتصدي لأي هجمات مستقبلية، مع مراقبة دقيقة للتحركات الإيرانية في الوقت الراهن.

من جانب آخر، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا تقريرا أمنيا سريا أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست حول الوضع الأمني في إيران ولبنان، في إطار مناقشات سرية تهدف إلى اطلاع أعضاء الكنيست ومراقبة قرارات الحكومة أثناء الحرب.

كان رئيس الأركان، إيال زامير، قد قدم الأسبوع الماضي تقريرا شاملا أمام اللجنة، شمل أهداف الجيش الإسرائيلي وإنجازاته على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، مع إتاحة المجال لأعضاء الكنيست لطرح الأسئلة المتعلقة بالحرب.

ويواصل الائتلاف الحاكم الضغط لعقد مناقشات عاجلة، في حين أوقفت اللجنة مناقشاتها بشأن قانون التجنيد الإجباري لكنها تحافظ على الاجتماعات الأمنية الحرجة لضمان الرقابة البرلمانية على القرارات الحكومية أثناء الحرب.

ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو عرضا موجزا عن عملية "زئير الغراب" في إيران والهجوم العسكري على حزب الله في لبنان، بالتوازي مع مناقشات سرية للجنة الفرعية للسياسة الخارجية والإعلام حول أنشطة وزارة الخارجية في إطار عملية "الصقر الهادر".

تجدر الإشارة إلى أن المداولات السرية تهدف للسماح لكبار المسؤولين الأمنيين بالإطلاع بحرية على الوضع دون مخاوف من تسريبات، في ظل حساسيات الوضع الراهن.



وجاءت هذه التصريحات في أعقاب موجة ضربات صاروخية أطلقتها إيران على مناطق جنوب إسرائيل، وسط توتر متصاعد في المنطقة وتبادل للتهديدات بين الطرفين.