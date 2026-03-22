المستشار الألماني يبحث هاتفيا مع ترامب الأوضاع في إيران وأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الأحد، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في إيران وإسرائيل وأوكرانيا.

وكتب ميرز، في منشور على منصة، إكس، أن الجانبين اتفقا على "مواصلة التواصل الوثيق".

يأتي هذا بعد نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة لم تستشر ألمانيا قبل قرارها شن حربها على إيران.

وتخشى برلين وبعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في حلف الناتو في أوروبا من أن تصرف الحرب الأمريكية مع إيران الأنظار عن أوكرانيا.

وأبلغ ميرز المشرعين الألمان الأسبوع الماضي أنه يوافق على ضرورة عدم السماح لإيران بتشكيل تهديد لجيرانها، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن مبررات الحرب الأمريكية الإسرائيلية.