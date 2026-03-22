ترامب أمام "فخ هرمز".. إيران تهدد بفرض رسوم على ناقلات النفط

أفاد مصدر إيراني لشبكة CNN أن طهران تخطط لاستغلال سيطرتها الاقتصادية على مضيق هرمز، حيث تحدد من يمر عبره وشروط ذلك. وقال المصدر: "سنواصل قمع إسرائيل وإقامة نظام قانوني جديد في مضيق هرمز"، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن إيران ستفرض رسومًا قدرها مليونا دولار على كل ناقلة نفط تمر عبر المضيق.



وأضاف المصدر أن على ترامب "قبول شروط إيران" لإنهاء الحرب، قائلاً إنه يخاطر "بالانتحار السياسي".

و قال المصدر: "يبدو أن ترامب، الذي يواجه ضغوطاً داخلية في الولايات المتحدة وارتفاعاً في أسعار النفط العالمية، بحاجة إلى الخروج من الفخ الذي نصبه له نتنياهو عاجلاً وليس آجلاً، وأن يقبل بشروط إيران.

وإذا لم يقدم لإيران التنازلات اللازمة، فقد يدخل في دوامة لا نهاية لها تُهدد مسيرته السياسية بأكملها".

