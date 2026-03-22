البحرية الإيرانية: سيطرنا على مضيق هرمز ومنعنا تحرك العدو

أكد قائد قاعدة الأسطول الجنوبي التابع للقوات البحرية الإيرانية، قادر وظيفة، أن قواته تمكنت من السيطرة على مضيق هرمز وإغلاقه بشكل ذكي، ومنعت تحرك أي سفينة حربية للعدو باتجاه إيران.

وقال وظيفة خلال مراسم تشييع قتلى القوات البحرية: "سيطرنا على مضيق هرمز بشكل ذكي وأغلقناه، كما منعنا في تشابهار تحرك حتى مدمرة واحدة أو حاملة طائرات للعدو باتجاه الأراضي الإيرانية".

وأضاف: "على الأعداء أن يعلموا أن إيران الإسلامية أقوى من أي وقت مضى، وستبني قوات بحرية أكثر قدرة، وشباننا الغيور حاضرون في الميدان".



وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية مستمرة في دورها الدفاعي، قائلا: "أعدكم وأتعهد لكم أن جميع القوات المسلحة في الميدان وستبقى، وسنفدي وطننا العزيز وثورتنا بآخر أنفاسنا ودمائنا".



وأفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أمس بأنها قصفت أكثر من 8 آلاف هدف عسكري، من بينها 130 سفينة إيرانية، منذ بدء هجماتها على إيران. وأكدت أن "قواتها مصممة على مواصلة المهمة ضد إيران وستواصل ضرب كل ما يهدد الملاحة بمضيق هرمز".