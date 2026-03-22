6 قتلى في سقوط مروحية قطرية بالمياه الإقليمية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم / الأحد/ ، وفاة 6 أشخاص في حادث سقوط مروحية في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن شخص سابع كان على متنها.

وأضافت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، أسفرت جهود البحث عن العثور على (6) من أصل (7) كانوا على متنها، وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير".

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.