الناتو يصعد لهجته ضد إيران .. تحذيرات من تهديد عالمي وتحرك دولي لتأمين مضيق هرمز

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن القدرات العسكرية الإيرانية تمثل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لإسرائيل، بل يمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بل والعالم بأسره، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أوضح أن هذا التهديد المتزايد يستدعي تنسيقًا دوليًا واسع النطاق، مشيرًا إلى أن الحلف يعمل بشكل وثيق مع واشنطن ضمن تحالف يضم 22 دولة، بهدف ضمان حرية الملاحة وتأمين مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتدفق الطاقة عالميًا.

وأشار الأمين العام إلى أن التحركات الحالية تأتي في إطار جهود استباقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع أي محاولات لتهديد خطوط التجارة الدولية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا دوليًا نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني في المنطقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، ما يضع مضيق هرمز في صدارة الاهتمام الدولي خلال المرحلة الراهنة.