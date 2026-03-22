الملاحة الأردنية: تحركات لتخفيض رسوم مخاطر الحرب.. والعقبة يواصل العمل بكفاءة رغم توترات هرمز

أكد أمين سر نقابة ملاحة الأردن محمد عبد الهادي، أن النقابة تتعاون مع الجهات الحكومية وشركات الملاحة العالمية لتخفيض رسوم مخاطر الحرب على الشحن في إطار ضمان استمرار تدفق البضائع رغم التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.

وأوضح عبد الهادي - في تصريح اليوم - أن التوترات في المضيق أثرت بشكل واضح على حركة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن المضيق أصبح عمليًا غير آمن لعبور السفن رغم عدم إغلاقه رسميًا، لافتا إلى التراجع الكبير في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يتجاوز العدد 92 سفينة منذ بداية شهر مارس، مقارنة بنحو 1400 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس حالة الحذر لدى شركات الشحن والتأمين.

وقال إن ميناء العقبة لم يتأثر بالتوترات بل شهد زيادة في حركة البضائع، وأصبح وجهة آمنة لبعض الخطوط الملاحية، خاصة للبضائع المتجهة إلى العراق ودول الخليج، وأنه من المتوقع وصول 6 سفن إلى ميناء العقبة الأسبوع المقبل محملة بسلع مختلفة، في ظل استمرار العمل بالميناء بكفاءة.

وأضاف أن الاضطرابات أدت إلى ارتفاع محدود في تكاليف الشحن والتأمين عالميًا، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، إلا أن هذه الزيادة ما زالت ضمن حدود يمكن التعامل معها مقارنة بأزمات سابقة، مع استمرار تصدير الفوسفات والبوتاس بشكل طبيعي إلى أسواق رئيسية مثل الهند والصين.