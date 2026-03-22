الطقس غدا.. استمرار الأجواء باردة وفرص أمطار ببعض المحافظات
إيران تهدد بقطع الكهرباء عن الخليج حال قصف أمريكا محطات الطاقة
عراقجي: تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة حال الهجوم على محطة بوشهر
البرلمان العربي: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل
تصحيح المسار.. بيان عاجل من الأهلي بعد زلزال الخسارة من الترجي
رقابة مشددة ودعم للمزارعين.. تحركات مكثفة لوزارة الزراعة خلال العيد
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدفين نظيفين على أوتوهو في الكونفدرالية
تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.. "التعليم" يتصدر أولويات موازنة "2026-2027"
بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي: إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة
تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل

محمد البدوي

حذّر وزير خارجية إيران عباس عراقجي من تداعيات استهداف المنشآت النووية السلمية في إيران، معتبرًا أن الضربات التي طالت مواقع في “نطنز” وبالقرب من محطة “بوشهر” تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وتنذر بعواقب خطيرة على المستويين الإنساني والبيئي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

انتشار واسع للمواد المشعة

وأكد عراقجي أن استهداف هذه المنشآت قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان ويُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة، مشددًا على أن مثل هذه الهجمات تتجاوز الأطر العسكرية لتطال أمن المنطقة بأكملها.

حظر انتشار الأسلحة النووية

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، دعا المسؤول الإيراني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، مطالبًا بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كخطوة ضرورية للحد من التوترات النووية في المنطقة.

المنشآت النووية الإسرائيلية

كما طالب بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الشفافية ومنع أي تصعيد محتمل، معتبرًا أن غياب الرقابة يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحميل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الهجمات، داعيًا إلى تعويض الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية.

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المستشار الألماني

المستشار الألماني يبحث هاتفيا مع ترامب الأوضاع في إيران وأوكرانيا

أبو الغيط

أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية

نتنياهو

نتنياهو: إيران تعرض العالم بأسره للخطر ويجب إيقافها

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد