إيران تربط حرية الملاحة في هرمز بالسيادة وتتوعد واشنطن وتل أبيب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع الدول، باستثناء من يحاول انتهاك الأراضي والسيادة الإيرانية، في إشارة واضحة إلى تمسك طهران بحقها في حماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مواجهة أي تهديدات

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لن تتهاون في مواجهة أي تهديدات، مؤكدًا أن الرد على التحركات الأمريكية والإسرائيلية سيكون حازمًا ومباشرًا "في ساحة المعركة"، بما يعكس استعداد إيران للتصعيد في حال تعرضها لأي اعتداء.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من تأثير ذلك على أمن الملاحة في الخليج العربي، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا حيويًا لنقل الطاقة عالميًا.

