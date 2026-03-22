قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العيد…وزارة البترول تضع ضوابط العمل عن بعد
الناتو يصعد لهجته ضد إيران .. تحذيرات من تهديد عالمي وتحرك دولي لتأمين مضيق هرمز
السكتيوي مديرا فنيا لمنتخب عمان خلفًا لـ كيروش
سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد
الصحة: أكثر من 13 ألف طلب للرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن خلال إجازة العيد
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة
إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب
صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن
رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالضرب فى الإسماعيلية
الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية
رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"
الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن

فرناس حفظي

أثارت وسائل الإعلام البريطانية ضجة واسعة بعد الكشف عن قدرات إيران الصاروخية الباليستية، حيث نقلت صحيفتا صنداي تايمز وتليجراف تحذيرات إسرائيلية شديدة اللهجة: "إيران تمتلك القوة النارية اللازمة لضرب لندن".

وجاء هذا التحذير بعد إطلاق صاروخين إيرانيين باتجاه القاعدة العسكرية البريطانية الأمريكية المشتركة في دييجو جارسيا، وهو ما اعتبرته إسرائيل دليلًا على تهديد عالمي محتمل.

 وأدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجوم، مؤكدا اعتراض الصاروخين، وشدد على ضرورة الدفاع الجماعي.


وتتابع إسرائيل عن كثب إمكانية انضمام الحوثيين إلى الحملة الإيرانية، في حين سلطت الصحف البريطانية الضوء على العاصفة السياسية الداخلية في لندن، وانتقاد المعارضة لرئيس الوزراء بتهمة التستر على الهجوم،  وأكدت بيانات الجيش الإسرائيلي أن مدى الصواريخ الإيرانية يصل إلى 4000 كيلومتر، بما يكفي لتهديد العواصم الأوروبية.


حتى صحيفة صنداي ميرور، التي ركزت أغلب صفحتها الأولى على الفضائح الداخلية والعائلة المالكة، خصصت مساحة لافتة للتهديد الإيراني، مع صورة لصاروخ باليستي في السماء وعنوان بارز: "إيران تستهدف قاعدة بريطانية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

