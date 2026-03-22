الدفاعات الجوية الإماراتية : تعاملنا مع 4 صواريخ باليستية و 25 طائرة مسيرة قادمة من ايران

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم(الأحد) مع 4 صواريخ باليستية، و 25 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت وزارة الدفاع الإمارتية في بيان اليوم - حسب وكالة أنباء الإمارات /وام/- أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخا جوالا، و 1773 طائرة مسيرة .

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.